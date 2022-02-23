Sedat Peker aylar sonra böyle ortaya çıktı

KORUMA KALKANI DİKKAT ÇEKTİ





Görüntülerin ise ne zaman çekildiği bilinmiyor. Uzun süredir görüntüsü paylaşılmayan ve elinden internetinin alındığı iddiaları ile gündeme gelen Sedat Peker'in kayda alındığını ve bilerek selam verdiği görülüyor.





Youtube üzerinden yayımladığı videolarla ve attığı tweetlerle Türkiye’de aylarca gündemden düşmeyen ve hakkında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker’den yeni görüntüler geldi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in eşi ve çocuklarıyla bir parkı gezdiği görülüyor. Çevresindeki koruma kalkanı dikkat çeken Sedat Peker’in yaşadığı Dubai’de çekildiği düşünülen videolarında mutlu hali videoya da yansıdı. Peker'in eşi Özge Peker videoları instagram hesabından paylaştı.