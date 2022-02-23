Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker aylar sonra böyle ortaya çıktı /23 Şubat 2022 01:01

Sedat Peker aylar sonra böyle ortaya çıktı

Bir süre YouTube üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye'de gündemi belirler hale gelen Sedat Peker'in aylar sonra yeni bir videosu paylaşıldı.

SHABER3.COM

Youtube üzerinden yayımladığı videolarla ve attığı tweetlerle Türkiye’de aylarca gündemden düşmeyen  ve hakkında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker’den yeni görüntüler geldi.

KORUMA KALKANI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in eşi ve çocuklarıyla bir parkı gezdiği görülüyor. Çevresindeki koruma kalkanı dikkat çeken Sedat Peker’in yaşadığı Dubai’de çekildiği düşünülen videolarında mutlu hali videoya da yansıdı.  Peker'in eşi Özge Peker videoları instagram hesabından paylaştı.

Görüntülerin ise ne zaman çekildiği bilinmiyor. Uzun süredir görüntüsü paylaşılmayan ve elinden internetinin alındığı iddiaları ile gündeme gelen Sedat Peker'in kayda alındığını ve bilerek selam verdiği görülüyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker aylar sonra böyle ortaya çıktı Sonraki Haber >>

Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı; ‘montaj’ dedi

Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı; ‘montaj’ dedi

Türkiye'li sığınmacılar Yunanistan'dan yardım istedi

Türkiye'li sığınmacılar Yunanistan'dan yardım istedi

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cemaatin Yusuf Abisi!

Cemaatin Yusuf Abisi!

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Miami sahiline helikopter düştü

Miami sahiline helikopter düştü

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:40:06