Kıştan bahara, geceden aydınlığa...

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşananların ele alındığı Reha Yeprem ile Ümide Yolculuk, Bahar Geliyor başlığı ile Raindrops TV YouTube kanalında yayında.





Her salı yeni bölümlerinin yükleneceği duyurulan programın yayın saati ise Türkiye için 19:00, Almanya için 17:00 ve New York için ise 11:00 AM







Programın tanıtım bülteninde yer alan ifadeler ise şöyle:







2016 temmuzunun on beşinde dünyaya gelen yavrularına ‘Bahar’ demişlerdi, ülkedeki kaosa inat. Bahar yani ümit, yani sürgün veren çiçekler anlamında… Oysa ülke yangın yeriydi.







‘Her güçlükle beraber bir kolaylık vardır’ buyurmuştur Rabbimiz…



‘Eğer kış, bahar yüreğimdedir dese ona kim inanırdı? Der Halil cibran…



Evet sünnetullahtır.







Kıştan sonra bahar, geceden sonra aydınlık vardır.



Öyleyse:





Vazife, yeisten uzak durup ümide sarılmaktır… ve Rabbimizin merhametinden ümit kesmemek...







