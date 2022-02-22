BM Genel Kurulu Ukrayna gündemiyle toplanıyor

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yarın Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağan bir oturum gerçekleştirecek. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yarın Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağan bir oturum gerçekleştirecek.





BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, günlük basın toplantısında, yarınki BM Genel Kurul oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile İngiltere'nin Güney Asya ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed'in de katılacağını belirtti.





Kubiak, Genel Kurul Başkanı Abdullah Shadid'in yöneteceği toplantının gün boyu süreceğini ve sonunda herhangi bir karar alınmasının beklenmediğini kaydetti.