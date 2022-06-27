Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker gündeme getirmişti: '50 milyon euroluk baron cinayetinin arka planı' /27 Haziran 2022 12:55

Sedat Peker gündeme getirmişti: '50 milyon euroluk baron cinayetinin arka planı'

Gazeteci Timur Soykan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği 'Orhan Adıbelli cinayeti' ile ilgili iddiaları köşesine taşıdı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Azerbaycanlı gazeteciye verdiği röportajdan sonra ifşalarında yeni sayfalar açtı.

Bunlardan biri; uyuşturucu kaçakçısı Orhan Adıbelli’nin 4 Ağustos 2020’de Kayseri’deki şirketinin bahçesinde öldürülmesiydi.
 
Peker bu cinayet sürecinde Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar’ın rolü olduğunu iddia ediyor. Azmettiricinin Tolga Ağar’ın ortağı, uyuşturucu kaçakçısı Murat Boyracı olduğunu ve cinayetin karanlıkta bırakıldığını öne sürüyor.

Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, '50 milyon avroluk baron cinayeti  ' başlıklı yazısında gündeme gelen iddiaları derleyerek sürecin arka planında yaşananları paylaştı: 

‘50 MİLYON EURO'MU ÇALDILAR’
"Aslında karanlık dehlizlerde uzun süredir konuşulan, Sedat Peker’in de önemli kısmını anlattığı bu cinayetin arka planı iddialara göre şöyle:

Orhan Adıbelli, Türkiye’ye kaçtıktan sonra Avrupa’daki 50 milyon avroluk uyuşturucuyu satmaya çalışıyordu. Bunun için Elazığlı Murat Boyracı ile anlaştı. Murat Boyracı, ‘mal’ı sattıktan sonra parayı Türkiye’ye getirdi ama Orhan Adıbelli’ye vermedi. İstanbul’daki güçlü suç örgütünden bir isimle anlaştı. Adıbelli’nin gücü bu suç örgütüne yetmezdi ve Mehmet Ağar’dan aracı olmasını istediği öne sürülüyor.
 
'MURAT BOYRACI, ARTIK HEMŞEHRİSİ TOLGA AĞAR'IN ORTAĞI OLARAK RESMİ BELGELERDE'

Tekrar altını çizmek gerekiyor bunlar; belgesi olmayan iddialar. Mehmet Ağar’ın suç örgütünün temsilcileri ile masaya oturduğu ve paranın Mehmet Ağar, suç örgütünün temsilcisi ile Murat Boyracı arasında paylaşıldığı yönünde rivayetler var. Orhan Adıbelli’nin bu anlaşmadan sonra ortadan kaldırıldığı iddia ediliyor. Murat Boyracı ise artık hemşehrisi Tolga Ağar’ın ortağı olarak resmi belgelerde yer alıyor.

'KARANLIĞIN İÇİNDE BATIYORUZ'

Keşke mafya cinayetlerinde gerçeği tüm yönleriyle ortaya koyan soruşturmalar yürütülse ve biz polis, savcılık belgelerine dayanarak haberler yazabilsek. Şimdilik mümkün değil. Toplumun gözlerinin içine bakarak büyük suçların örtüldüğü bir karanlığın içinde batıyoruz."
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