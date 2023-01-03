Samanyolu Haber /Gündem / Seferber edilen 500 Rus askeri hayatını kaybetti /03 Ocak 2023 14:12

Seferber edilen 500 Rus askeri hayatını kaybetti

Rusya-Ukrayna savaşı bir yılını doldururken Rusya'nın askeri kayıpları artıyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

BBC Rusça ve Mediazona’nın Rusça servisi, Ukrayna'daki savaşta seferber edilmiş 500 Rus askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

BBC Rusça ve Mediazona’nın Rusça servisi gazetecilerinin hesaplarına göre, Ukrayna'daki savaşta 21 Eylül 2022'den bu yana Rus ordusunda seferber olan 500 Rus askerinin savaşta hayatını kaybettiği iddiası geldi.

Açık kaynaklara dayanarak, 2 Ocak 2023 itibariyle gazeteciler, Ukrayna topraklarındaki savaş bölgesinde ölen 500 seferber edilmiş kişinin isimlerini tespit etmeyi başardılar. İsimleri açıklanmayan Rus askerlerin içinde 2 gün önce, Makiivka bombardımanı sırasında hayatını kaybeden, Rusya Savunma Bakanlığının ilan ettiği 63 kişi bulunmuyor.

Gazeteciler, seferber edilenler arasındaki gerçek kayıpların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Çünkü Ekim ayından bu yana Ukrayna'da öldürülen askerlere ilişkin birçok rapor, ister seferber edilmiş, ister sözleşmeli veya gönüllü olsun, asker statüsünü gösterilmiyor.
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