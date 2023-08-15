Samanyolu Haber /Gündem / SGK belgenizde bu üç harf varsa maaşınız kesilebilir! /15 Ağustos 2023 07:47

SGK belgenizde bu üç harf varsa maaşınız kesilebilir!

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) maaş bordrosundaki sigorta bilgileri çalışanların emeklilik sürecinde önemli bir yer kaplıyor. SGK belgesinde bulunan 3 harf tüm emeklilik hayallerinizin suya düşmesine neden olabilir.

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Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş hizmet dökümündeki üç harfle planlarını ertelemek zorunda kalabilir.

Emeklilik için gereken prim gün sayısı ve yaş gibi şartları yerine getirenler uzmanların kritik uyarılarına kulak vermeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenen prim günlerinin doğruluğunu belirlemek için hizmet belgesinde yer alan 'Ş, K ve S' gibi harflere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bu harf kodları emekli maaşlarının iptaline ve hatta maaşların faiziyle geri ödenmesine dahi neden olabiliyor.

3 HARF VAR MI HEMEN KONTROL EDİN

Takvim'de yer alan habere göre hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.

Ş, S, K HARFLERİ VARSA...

Hizmet dökümünde gördüğünüz 'Ş' harfi, sizi sigortalı bildiren iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğu ve iş yeri hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamına gelir.

Bir işyerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulduktan sonra, bu iş yeri hakkında denetim süreci başlatılır. Denetim, bu iş yerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılır.

Denetim sonuçlanıncaya kadar iş yerinin "Ş" olan kodu değiştirilmez, denetim sonucuna göre, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse "Ş" kodu, "S" (sahte iş yeri) olarak değiştirilir ve bu iş yerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.

Kodlar (Ş) Şüpheli (K) Kontrollü (S) Sahte

BU DURUMDA SORUN ORTADAN KALKIYOR

Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılır ve bu iş yerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir. Denetimin ne kadar sürede sonuçlanacağı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir.

Ancak denetim sonuçlanmadan da, bu iş yerinden bildirilen sigortalılar, yani hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunan sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir, hatta aylıkları da bağlanır.

Denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri istenir.
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