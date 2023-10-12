Samanyolu Haber /Dünya / Şiddetli yağış sele yol açtı: 33 kişi öldü /12 Ekim 2023 00:25

Şiddetli yağış sele yol açtı: 33 kişi öldü

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sel sonrası çok sayıda kişinin de kaybolduğu ifade edildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamawa Genel Sekreteri Dr. Muhammad Amin Sulaiman, yaptığı açıklamada, eyalette halihazırda etkili olan şiddetli yağışların sellere neden olduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KAYIP

Sulaiman, seller nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Sellerde 1600 evin sular altına kaldığını aktaran Sulaiman, 9 bin 960 kişinin bölgede kurulan 11 yardım kampına sığındığını ifade etti.

Sulaiman, eyalet hükümetinin yakında selzedelere insani yardımları dağıtmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.
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