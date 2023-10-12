Hamas’tan rehine adımı… Serbest bıraktılar

İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili bölgeden peş peşe haberlere geliyor. Hizbullah’ın sabah antitank füzesi atmasının ardından İsrail ordusu, topçu atışlarıyla Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı Dahayra beldesindeki Ehl Kur’an Camisi’ni ve en az 5 evi hedef aldı. Saldırı nedeniyle belde sakinlerinin çoğu evlerini terk etmek zorunda kaldı.



İsrail saldırısında evi isabet alan Ali Suveyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Evde kahvaltı yapıyorduk. Bahçedeydik. Top sesleri gelince içeriye geldik ve ardından evimiz hedef alındı.” dedi.



Suveyd, topçu atışlarının yanı sıra İsrail askerlerinin eş zamanlı olarak sürekli makineli silahlarla ateş açtığını ve aile bireylerinden birinin yaralandığını belirterek yaralı ile ambulansa binerek evinden uzaklaşabildiğini söyledi.



HAMAS’TAN REHİNE ADIMI



Katar merkezli Al Jazeera’nın haberine göre, Kassam Tugayları, çatışmalar sırasında esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla çocuklarını serbest bıraktı.



Al Jazeera, kadın ile çocuklarının serbest bırakılmasına ilişkin görüntüleri de yayımladı. Arkadan çekilen görüntülerde, kadın ve bir çocuğu görünürken diğerini kucağında taşıdığı kaydedildi.



İSRAİL SAĞLIK BAKANLIĞINDAN HASTANELERE UYARI



Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail Sağlık Bakanlığının, devam eden çatışmalarda yaralanan ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinlilerin infaz edilmesinden endişe duyduğu ve bu konuda hastane yönetimlerini ve güvenlik görevlilerini uyardığı aktarıldı.



Haberde, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi en az üç kişinin İsrail hastanelerinde, çatışmalarda yaralanan İsraillilerle aynı bölümlerde tedavi gördüğü belirtildi.



Üst düzey hastane yetkililerine dayandırılan haberde, hastane yetkililerinin, yaralı Filistinlileri “başka seçenekleri olmadığı için” kabul etmek zorunda kaldıkları aktarıldı.



Haberde, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, “güvenlik kurumlarının sorgulamak istediği” yaralı Filistinlilerin kapalı bir askeri tesise nakledilmeleri yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi.



İSRAİL’E SIZMAYA ÇALIŞAN 3 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ



İsrail basınındaki haberlere göre, Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşimi Zikim'e sızan Filistinli silahlı kişilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.



Times of Israel ve Kanal 12'nin aktardığına göre, çatışmalarda 3 Filistinli direnişçi öldürüldü.



Öte yandan İsrailli yerel yetkililerin, Gazze'ye sıfır noktadaki Zikim ve Karmia'da henüz tahliye edilmemiş İsraillilerden sığınaklarda kalmalarını istediği aktarıldı.



KASSAM TUGAYLARI, HAYFA’YI VURDU



Kassam Tugayları, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentini R160 tipi roketle vurduklarını duyurdu. Saldırıya ilişkin daha fazla detay verilmedi.



İSRAİL, HAPİSHANELERDE ELEKTRİĞİ KESTİ



Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail, “dış dünyadan tamamen izole etmek” amacıyla hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların elektriğini kesti.



Cezaevi yönetimindeki üst düzey yetkililer, Filistinli tutukluların elektriğinin kesildiğini doğruladı.



Filistinli tutukluların bulunduğu koğuşlardaki elektriğin, İsrail Hapishaneler Otoritesi Başkanı Tümgeneral Katy Perry’nin talimatıyla kesildiğini ifade eden yetkililer, bunun hedefinin, “Filistinli tutukluların kaçak telefonlar aracılığıyla dış dünya ile irtibat kurmak suretiyle terör eylemi talimatı vermelerinin önünü kesmek olduğunu” iddia etti.



Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerinde 1200’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.



İSRAİL, FİLİSTİNLİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ



İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Hail kentinin doğusunda ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kentinin doğusundaki Beni Naim beldesinde açtığı ateşte 16 yaşındaki Müennis Zeyadat’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.



İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI



Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.



Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.



Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı saldırıdan bu yana Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.