"İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, roketli saldırının ortasında kaldı" iddiası

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Gazze Şeridi'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas militanlarının 7 Ekim'de başlattıkları saldırı sonrası İsrail-Filistin hattında çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor.



Şu ana kadar açıklanan rakamlara göre ölenlerin sayısı binleri geçerken birçok bölgede evler yerle bir oldu.



Havadan saldırıların sürdüğü İsrail'e ziyaret düzenleyen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı. Cleverly ve heyetinin ziyareti esnasında bölgeye roketli saldırı yapıldığı öne sürüldü.



Bulundukları bölgenin yakınına yapılan saldırıda bakan ve yakınındakilerden ölen ya da yaralanan olmadı.



İngiliz bakan, Hamas'ın saldırıları sonrası militanların İsrail sivillere yönelik saldırısını kınadı, "İngiltere her zaman İsrail'in kendini savunma hakkına destek verecektir" demişti.