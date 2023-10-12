Samanyolu Haber /Dünya / "İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, roketli saldırının ortasında kaldı" iddiası /12 Ekim 2023 00:53

"İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, roketli saldırının ortasında kaldı" iddiası

İsrail'e ziyaret gerçekleştiren İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'nin, roketli saldırının ortasında kaldığı iddia edildi. Bulundukları bölgenin yakınına yapılan saldırıda bakan ve yakınındakilerden ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Gazze Şeridi'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas militanlarının 7 Ekim'de başlattıkları saldırı sonrası İsrail-Filistin hattında çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor.

Şu ana kadar açıklanan rakamlara göre ölenlerin sayısı binleri geçerken birçok bölgede evler yerle bir oldu.

Havadan saldırıların sürdüğü İsrail'e ziyaret düzenleyen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı. Cleverly ve heyetinin ziyareti esnasında bölgeye roketli saldırı yapıldığı öne sürüldü.

Bulundukları bölgenin yakınına yapılan saldırıda bakan ve yakınındakilerden ölen ya da yaralanan olmadı.

İngiliz bakan, Hamas'ın saldırıları sonrası militanların İsrail sivillere yönelik saldırısını kınadı, "İngiltere her zaman İsrail'in kendini savunma hakkına destek verecektir" demişti.
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