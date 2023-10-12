Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan peş peşe gelen büyük depremlerle sarsılıyor /12 Ekim 2023 07:27

Afganistan peş peşe gelen büyük depremlerle sarsılıyor

İlk iki deprem ve artçılar nedeniyle en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği Herat bölgesinin 28 kilometre kuzeyinde meydana gelen depremde şu ana kadar bir kişinin öldüğü rapor edildi. Sağlık yetkilileri, 100'den fazla kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

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Afganistan'da cumartesi günü gerçekleşen 6,3 büyüklüğündeki iki deprem ve şiddetli artçıların ardından çarşamba günü de yine 6,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

İlk iki deprem ve artçılar nedeniyle en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği Herat bölgesinin 28 kilometre kuzeyinde meydana gelen depremde şu ana kadar bir kişinin öldüğü rapor edildi. Sağlık yetkilileri, 100'den fazla kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ölü sayısının ilk depremlere göre daha az olacağının tahmin edildiğini belirten yerel yetkililer, bunun nedenini bölge halkının büyük çoğunluğunun çadırlarda ya da dışarıda kalmasına bağladı. Depremin bulunduğu bölgedeki evlerin çoğunluğunun kerpiçten yapılmış olması ilk iki depremde yıkıma neden olmuş, halk geceleri çadır ya da derme çatma barakalarda geçirmeye başlamıştı.

Herat valisi önemli hasarın meydana geldiğini belirtirken telefon ve elektrik hatlarının bölgede kesik olduğunu kaydetti. Yardım kuruluşları ise battaniye, yiyecek ve diğer malzemelerde sıkıntı olduğunu belirterek yardım çağrılarını tekrarladı.

Unicef ise acılı bilançoda ölenlerin yüzde 90'ından fazlasının kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

Avrasya ve Hindistan tektonik plakalarının birleştiği noktada yer alan Afganistan'ın özellikle Hindukuş sıradağlarında sık sık şiddetli depremler meydana geliyor.
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