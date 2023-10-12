Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya ekonomisi bu yıl küçülecek /12 Ekim 2023 07:29

Almanya ekonomisi bu yıl küçülecek

Almanya'da hükümet, 2023 yılı için ekonomik tahminlerini düşürerek GSYH'sinde yüzde 0,4'lük bir düşüş öngördü

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Almanya hükümeti, ekonominin bu yıl yüzde 0,4 oranında küçülmesini beklediğini açıkladı.  

Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Zor bir zamanda ekonomik olarak zor bir yıl geçirdik" dedi.

Bakan aşağı yönlü revizyona sebep olarak da "enerji fiyatları krizi, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele etme ihtiyacı ve Çin gibi önemli küresel ekonomik ortakların zayıflamasını" gösterdi.

Habeck, "Krizden beklenenden daha yavaş çıkıyoruz" dedi, ancak "düşük noktaya ulaştık ve tekrar ilerleyeceğiz" diye ekledi.

Revize edilen tahmin, hükümetin nisan ayı sonunda öngördüğü yüzde 0,4'lük büyüme ile çelişiyor.

Uluslararası Para Fonu, salı günü Alman ekonomisinin yüzde 0,5 oranında küçüleceği tahmininde bulundu. Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından oluşan bir grup da geçen ay yüzde 0,6'lık bir daralma öngörmüştü.

Hükümet, enflasyondaki düşüşün de yardımıyla gayrisafi yurtiçi hasılanın gelecek yıl yüzde 1.3, 2025 yılında ise yüzde 1.5 artacağını öngördü.

Bu yıl ortalama yüzde 6,1 olması beklenen enflasyonun gelecek yıl yüzde 2,6'ya, 2025'te ise yüzde 2'ye düşmesi bekleniyor.
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