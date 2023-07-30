Samanyolu Haber /Gündem / Sınavsız müdür atayan AKP'ye yargı şoku! /30 Temmuz 2023 09:23

Sınavsız müdür atayan AKP'ye yargı şoku!

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda bakan onayı ile ve sınavsız yapılan 200 yurt müdürü ataması, yargı engeline takıldı.

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Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine aykırı olarak yapılan sınavsız yurt müdürü atamalarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Ancak yürütmeyi durdurma kararı reddedildi. Sendika, itiraz başvurusunda bulundu. 

Bölge idare mahkemesinden ders gibi karar çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi  1. İdari Dava Dairesi’nin kararında, 28 Şubat tarihli bakan onayı ile yaklaşık 200 kişinin sınavsız yurt müdürü kadrolarına atandığına dikkat çekildi. Yürütmeyi durdurma istemini reddeden yerel mahkemenin kararını kaldıran mahkeme, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre, yurt müdürü kadrolarının görevde yükselmeye tabi hizmet grupları arasında sayıldığına dikkat çekti. Dolayısıyla sınav yapılması ve sınavda başarılı olanlar arasından atama gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Cumhuriyet'in haberine göre mahkeme, bakanlığın, sınavsız ataması yapılan kişilerin nasıl seçildiği, atama yapılırken hangi kriterlerin dikkate alındığını açıklaması, ondan sonra karar verilmesi gerektiğine dikkat çekerek dosyayı yeniden incelenmek üzere geri gönderdi.

Karar oybirliğiyle alındı.
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