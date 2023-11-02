Sınır Tanımayan Gazeteciler'den UCM'ye savaş suçu şikayeti





RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Özellikle Gazze’de gazetecileri hedef alan uluslararası suçların boyutu, ciddiyeti ve yinelenen doğası UCM Savcısının öncelemesi gereken bir soruşturmayı gerekli kılmakta. 2018’den beri bu yönde çağrıda bulunuyoruz. Şu anda yaşanan trajik olaylar da UCM’nin harekete geçmesinin ne derece acil olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Deolire, daha önce yaptığı açıklamada da yabancı ajansların çalışanlarının güvenliğini garanti edemeyeceğini açıklayan İsrail’in yaklaşık iki haftadır bölgeden görüntülerin yayılmaması için mümkün olan her şeyi yaptığını söylemişti.