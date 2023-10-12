Slovakya'da Rusya yanlısı eski Başbakan Fico aşırı sağcı partilerle koalisyon kurdu

Slovakya'da Rusya yanlısı eski başbakan Robert Fico aşırı sağcı partilerle koalisyon anlaşması imzaladı.

Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği sona erdirmeyi planlayan eski başbakanın lideri olduğu Smer (Yön) Partisi, 30 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinde oyların yüzde 22.9'unu almayı başarmıştı.

Bu oyla 150 sandalyelik parlamentoda 42 sandalye elde eden Smer, sandıktan üçüncü sırada çıkarak 27 sandalyeye sahip olan Hlas (Ses) Partisi ve 10 milletvekili kazanan aşırı milliyetçi ve Rusya yanlısı Slovak Ulusal Partisi ile koalisyona gitmekte uzlaştı.

Koalisyon hükümetinin ne zaman yemin edeceği henüz netlik kazanmazken Fico, ekim sonunda yapılması planlanan Avrupa Birliği liderlerinin bir sonraki zirvesinde Slovakya'yı temsil etmeyi umduğunu söyledi.





Fico 4. kez başbakanlık koltuğuna oturacak

Koalisyon anlaşmasına göre Smer başbakanı ve diğer altı bakanı atayacak. Hlas parlamento başkanını ve yedi bakanı, Slovak Ulusal Partisi ise üç bakanı belirleyecek. Smer'in lideri Fico da böylece dördüncü defa başbakanlık görevini üstlenmiş olacak.