Samanyolu Haber /Teknoloji / Nokia markası tamamen tarihe mi karışıyor? /06 Şubat 2024 12:00

Nokia markası tamamen tarihe mi karışıyor?

Nokia markalı telefonları üreten HMD Global cephesinde yaşanan bazı ilginç gelişmeler, Nokia markasının tamamen rafa kaldırılacağı iddiasını da beraberinde getirdi.

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Şu anda Nokia telefonların üreticisi olan HMD Global’in, kendi HMD markasına geçmek için gelecek cihazlarında Nokia markasından vazgeçiyor olabileceğine dair iddialar dün çok konuşulan konular arasındaydı. HMD, web sitesinde şirketi yeniden tanıtmak için yeni bir marka videosu yayınladı, ancak videoda "nostaljik aptal telefonlardan" bahsederken bile Nokia'dan bahsedilmiyordu.

Şirketin web sitesi de yeni bir görünüme kavuştu ve sayfanın üst kısmında yer alan "Biz Nokia telefonlarının üreticileriyiz" mesajı dışında daha az Nokia markası içeriyordu.

Her ne kadar tüm bu yaşananlar Nokia isminin telefon pazarından silinmek üzere olduğu yönünde yanlış yorumlara yol açsa da, HMD bu tür söylentileri reddederek duruma açıklık getirdi. Şirket, ayrı bir blog yazısında Nokia ismini kullanan telefonlar üretmeye devam edeceğini doğruladı: "Muhtemelen buralarda birkaç değişiklik fark etmişsinizdir. Halen Nokia akıllı telefonlar ve Nokia "aptal telefonların" üreticisiyiz. Ancak orijinal HMD cihazları ve yepyeni ortaklıklardan telefonlar da dahil olmak üzere size daha fazlasını sunmak için ısınıyoruz."

Gönderide herhangi bir yeni cihaz ya da ortaklık duyurulmadı ve HMD sitesinde listelenen tüm cihazlar halen Nokia markalı.
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