Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı

Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.











ÜÇÜ POLİS, BEŞ YARALI





Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda üçü polis, beş kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yaptı.







ŞÜPHELİ PAKET ALARMI







Adliyenin C Kapısı önünde gerçekleşen saldırıda bazı kişilerin yaralandığı ve yerde yattığı görüldü. Vurulan ve yerde yatan kişilerin saldırganlar olduğu ifade edildi. İki saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ayrıca sağlık ekiplerinin yaralanan bir kişiye kalp masajı yaptığı bildirildi. Bölgede bir şüpheli paket olduğu da belirtiliyor...











YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA





İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.















