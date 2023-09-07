Samanyolu Haber /Gündem / Soylu, Kılıçdaroğlu'na 40 Bin TL ödeyecek /07 Eylül 2023 11:51

Soylu, Kılıçdaroğlu'na 40 Bin TL ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya açtığı davayı kazandı. Soylu 40 bin lira tazminata mahkum edildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, CHP liderinin, eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’ya açtığı davayı kazandığını duyurdu.

Çelik Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Süleyman Soylu’dan, seviyesizliğinin hesabını soracağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk… 18.11.2022 tarihli hakareti nedeniyle Soylu aleyhine açtığımız davayı kazandık.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine 40.000 ? Tazminata hükmedildi. Soylu ve benzerlerini üzmeye, onlardan hesap sormaya devam edeceğiz…"

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