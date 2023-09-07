Hindistan adını Bharat olarak değiştirecek mi?

Hintçede ülkenin adı Bharat olsa da İngilizce metinlerde her zaman India (Hindistan) tercih ediliyordu.







Fakat Hindistan'da Narendra Modi hükümeti bu geleneği değiştiriyor.





BBC Türkçe'nin haberine göre Cumartesi günü başlayacak G-20 zirvesinin davetiyelerinde Bharat Cumhurbaşkanlığı ifadesi kullanıldı.





ASEAN-Hindistan zirvesi hakkındaki bir basın açıklamasında ise Narendra Modi, Hindistan Başbakanı olarak değil Bharat Başbakanı olarak anıldı.





BHARAT NEDİR?





Hint edebiyatında Himalaya Dağları ve okyanuslar arasında kalan bölgeye Bharatvarsh denir.





Hint mitolojisine göre Bharata, Delhi’nin doğusundaki Hastinapura’nın kralıydı ve bütün ülkeyi fetheden adil bir kral olarak görülüyordu.





En eski Hindu metni Rig Veda’da ise Bharata bir topluluğun adı olarak kullanılıyor.





Bharata’nın Sanskrit dilindeki anlamı aynı zamanda besleyen toprak anlamına geliyor.

















PEKİ YA INDİA VE HİNDUSTAN?









Farslar İndus Nehri’ne Hindu adını vermişti ve bu kelime Latince’ye India olarak geçti.





India kelimesinin kullanımı da epey eskiye dayanıyor.





Bölgeyi 200 yıldan uzun süre yöneten Müslüman Babürler, kendilerine Hindustan Padişahları diyorlardı.





India da Hindustan da 1757’de başlayan İngiliz sömürgesinden çok daha önceye dayanan kelimeler.





Hint hükümetiyse ülkenin adını Bharat olarak değiştirmenin İngiliz sömürgesi geçmişinden uzaklaşmak anlamına geleceğini savunuyor.





Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, “Bharat’ı kullanmak sömürge zihniyetine karşı büyük bir duruştur” diyor.





Oysa India adı 2 bin yıldan uzun süredir kullanılıyor.





En eski kullanımlarından biri, MÖ 350 yılında doğan Yunan tarihçi Megasthenes’in "Indica" adının kullanıldığı 4 kitabında görülüyor.













ENDİŞELER VE MUHALEFETİN TUTUMU





Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2014’ten beri Hindistan'ı yönetiyor. Partisi BJP (Bharatiya Janata yani Hindistan Halk Partisi), pek çok eyaletin yönetimini de elinde bulunduruyor.









Modi'nin sağcı partisinin, Hindistan’ın bir Hindu ülkesi olması gerektiğini düşünen Ulusal Gönüllüler Birliği (RSS) adlı örgütle yakın bağları bulunuyor.









Bu örgüte gençliğinde giren Modi, örgüt içinde hızla yükselmişti.





RSS, bağımsız Hindistan’da üç kere yasaklandı. İlki, 1948’de Mahatma Gandhi’nin öldürülmesinin ardından örgütün bu suikasttan sorumlu tutulması sonrasındaydı.





Hindu milliyetçisi grupların, Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesine katkısı epey azdı





Modi hükümeti 18-22 Eylül tarihleri arasında parlamentoda konu hakkında özel bir oturum düzenlenmesini kararlaştırdı.









Muhalif siyasetçiler ve yorumcular ülke adının bu tarihlerde resmen değiştirilebileceğini düşünüyor.





Bu oturum aynı zamanda Hindistan’ın yeni parlamento binasındaki ilk oturum olacak.





Binanın duvarlarından birinde yer alan Büyük Bharat haritasında, komşu ülkeler Pakistan, Nepal, Bangladeş, Sri Lanka ve Myanmar’ın yanı sıra Afganistan’ın da bir kısmı yer alıyor.





Bu ülkeler, bu haritanın kullanılmasını protesto etti.





Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi'nden siyasetçi Shashi Tharoor ise “Bharat ülkenin iki resmi adından biri ve bunun kullanılmasına karşı değiliz fakat umarım hükümet India (Hindistan) adının kullanımını tamamen bırakacak kadar ahmak değildir. Bu ismin yüzyıllardır büyüyen bir marka değeri var” diyor.