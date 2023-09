Fiyatlar artınca 'Kaçak servisler' patlatı: Onlarda mağdur ediyor

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik’in şu anda 634 tane yetkili teknik servisinin bulunduğunu vurgulayarak “Bunların dışında kimse çıkıp da ben Arçelik yetkili servisiyim diyemez. Karşımızda inanılmaz bir suç örgütü var. Devlet bu sorunu çözmek zorunda” dedi. Bunlara karşı inanılmaz bir hukuki mücadele yürütüklerini vurgulayan Dinçer, “Kaçakçılık korkunç boyutta. Mesela A Ahmet adıyla açılmış bu kapatılıyor hemen B Ahmet adına tekrar açıyor. Burada bir çeteleşme var. Kendi aralarında müşteri transferi var. Geçen ünlü bir bankacının evine gitmişler 6 bin TL servis ücreti almışlar. Tüketicinin hakları korunmak zorunda” diye konuştu.





Türk tüketicisinin enflasyon olunca parasını korumak için talebi öne çektiğini, Avrupa’da ise tüketicinin enflasyonist ortamda içine kapandığını dile getiren Dinçer, “Türkiye’de her sektör şu anda bunu yaşıyordur. Alıp stoklayabileceği bir ürünse talebi öne çekiyor. Amerika’da da bu alışkanlık başlamış” dedi. Talebin daha ne kadar süre canlı olacağı ile ilgili de Dinçer, “Enflasyonist ortamda talebin bir süre canlı olmasını bekliyoruz. Dolar bir gün veya bir gecede fırladığı an ona uygun bir şekilde faizler de yükseliyor ve tüketici hiçbir şey almıyor. 1994 ve 2001 krizlerinde bunu yaşadık. Benim görevim her senaryoya hazır olmak. İki kere yaşanmış bu. Ama ben döviz kurunda böyle bir ani sıçrama beklemiyorum. Konjonktürel olayları hariç tutuyorum öyle bir kriz beklemiyorum. Dikkatli olmamız lazım” açıklamasını yaptı.





SICAKLAR SATIŞLARI ARTIRDI

Almanya’da beyaz eşya pazarının yüzde 10-15 daraldığını, TÜRKBESD verilerine göre Türkiye pazarının ise Ocak-Temmuz 2023 döneminde adet bazında yüzde 21 büyüdüğünü anlatan Dinçer, “Şu anda beyaz eşya canlılığın birinci sebebi enflasyonist ortam. İkinci sebep sıcaklar. Sıcak olunca buzdolabı, klima hemen yenisi alınıyor. Kurutucu pazarı Türkiye’de yeni keşfediliyor. Enflasyonist ortamda da gıda fiyatları artıyor, yaz döneminde özellikle bölgesel ürünler stoklanıyor. Bu da derin dondurucu ve buzdolabı satışlarını artırıyor” diye konuştu.





Beyaz eşyada Türkiye’nin, Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci üretim üssü olduğunu dile getiren Dinçer, Çin devletinin üreticilere destek verdiğini, Türkiye’de de böyle destekler verilmesi gerektiğini aktardı.