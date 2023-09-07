Samanyolu Haber /Gündem / Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem /07 Eylül 2023 10:57

Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Şili açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

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Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Elqui eyaletine bağlı Tongoy sahil kasabası olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.48'de ve yerin 35 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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