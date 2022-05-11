Soylu'dan ilginç savunma: 'Göçmenler pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemiyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Kadın Kolları Başkanlığı'na yaptığı sunumda 'yeni göç politikası'yla ilgili ayrıntıları anlattı.



"PASAPORTLARINI YIRTIYORLAR"



Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre Süleyman Soylu, sınır dışı işlemlerinin neden yapılamadığına ilişkin konuşurken ilginç bir gerekçe açıkladı. Soylu, "Türkiye’ye gelen sığınmacıların pasaportlarını yırttıklarını, bu nedenle sınır dışı yapılamadığını" belirtti, parmak tanıma sistemi ile kayıt altına alınacak olan bu kişilerin tespit edilerek ülkelerine gönderileceğini söyledi.





Soylu, göç politikasını 4 başlıkta şekillendirdiklerini belirtip şu ifadeleri kullandı:





"Birinci olarak düzensiz göçle etkili mücadele kapsamında sorunun çözümü için etkili sınır güvenlik tedbirleri, ülke içerisinde etkin yakalama ile sağlıklı ve seri işleyen sınır dışı mekanizmalarının tesisini sağlıyoruz.





İkinci olarak düzenli göç alanında, düzenli göç kanallarını ülke kapasitesine ve dinamiklerine uyumlu düzeyde açık tutma politikasını uyguluyoruz.





Üçüncü olarak, uluslararası koruma konularında, ülkemize sığınan ve koruma ihtiyacında olanlara da uluslararası hukuk ve medeniyet değerlerimiz ile uyumu insan odaklı yaklaşım sergiliyoruz.





Son olarak da uyum faaliyetleri kapsamında, yabancıların ülkemizde bulundukları süreç boyunca vatandaşlarımızla karşılıklı uyumlarının sağlanmasına yönelik adımlar atıyoruz. Stratejimizi belirledik. Gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünü sağlayacağız."







