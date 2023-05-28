Samanyolu Haber /Politika / 'Şu an itibari ile her iki kişiden birinin oyunu almış görünüyoruz' /28 Mayıs 2023 19:11

'Şu an itibari ile her iki kişiden birinin oyunu almış görünüyoruz'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ilk seçim sonuçlarının gelmesinin ardından bir kez daha kameraların karşısına geçti.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün sona erdi. Oy sayım işlemi devam ederken; ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

ÖZTRAK KAMERALARIN KARŞISINDA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ilk seçim sonuçlarının gelmesinin ardından bir kez daha kameraların karşısına geçti.

Öztrak şöyle konuştu:

"Islak imzalı tutanakların kurullara ulaşmasını sağlayacağız. Bu işlemler bitene kadar görevimizin başından ayrılmayacağız. Balkon konuşmaları ile kimse suyu bulandırmaya çalışmasın. An be an bilgileri bizden almaya devam eden.

Şu an itibari ile her iki kişiden birinin oyunu almış görünüyoruz."
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