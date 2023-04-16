Samanyolu Haber /Dünya / Sudan'daki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor /16 Nisan 2023 13:12

Sudan'daki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor

Sudan’ın başkenti Hartum'da ordu ile paramiliter güçler arasında çıkan çatışmada en az 56 sivil hayatını kaybetti. Her iki taraf da havaalanının, başkanlık sarayının ve Genelkurmay Başkanı’nın ikametgahının kontrolünü elinde tuttuğunu iddia ediyor.

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Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında haftalardır devam eden gerilim, Sudan'da sivil bir hükümet kurma müzakerelerini baltaladı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da yaşayanlar hafta sonuna çatışma sesleriyle başladıklarını anlattı. Başkentin merkezindeki çeşitli noktalarda ve çevresinde çatışmalar sürüyor.

BBC'ye konuşan tanıklar, çatışmaların yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle evlerine sığındıklarını söylediler.

Şehre gelmek için yola çıkan uçaklar geri dönüyor ve Hartum'da pistteki bir ticari uçağın patlayıcıyla vurulduğuna dair haberler var.

Suudi havayolu şirketi Saudia, uçağının “kaza geçirdiğini" kaydetti.

Kenya'da yaşayan kız kardeşi aracılığıyla BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, “Çatışmalar hâlâ devam ediyor ve insanlar sokağa çıkmıyor, çok fazla panik ve korku var" dedi.

Kent sakinlerinin çatışma çıkmasını beklemediğini ve birçoğunun bu nedenle çatışmalara yolda yakalandığını söyledi. Başkentte birçok yol ve köprü kapatıldı.

Duaa Tariq, binasının üzerinden askeri bir uçak geçtiğinde BBC'ye konuşuyordu, "Yandaki evin çatısına gerçek mermi sıkıyorlar ve biz de şimdi siper alacağız" dedi.

Dışişleri: Ancak ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı çözüm bulunabilir

ABD Büyükelçisi John Godfrey, "son derece rahatsız edici silah ve çatışma seslerine uyandım. Hartum'daki ve başka yerlerdeki Sudanlıların yaptığı gibi, şu anda Büyükelçilik ekibiyle birlikte saklanıyorum" dedi.

Godfrey, üst düzey askeri liderleri çatışmaları durdurmaya çağırdı.

Reuters’ın haberine göre, Rusya Büyükelçiliği de "şiddetin tırmanmasından" endişeli olduğunu açıkladı ve ateşkes çağrısında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “Sudan'daki tüm kesimleri, geçiş sürecinin kazanımlarına bağlı kalmaya, sükunet ve diyaloğa davet ediyoruz. Sudan’ın sorunlarına ancak ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı çözüm bulunabilecektir” denildi.

Hızlı Destek Güçleri (RSF), en az üç havalimanının, genelkurmay başkanının konutunun ve başkanlık sarayının kontrolünü ele geçirdiğini öne sürüyor. Ancak ordu bunu reddediyor ve hava kuvvetlerinin paramiliter grubun üslerine saldırdığını açıkladı.

Devlet televizyon kanalında da çatışmalar yaşandığına dair haberler var ve görgü tanıkları kanalın artık RSF tarafından kontrol edildiğini söylüyor.

‘Hemedti’ olarak da bilinen RSF komutanı General Mohamed Hamdan Dagalo, El Cezire'ye tüm ordu üsleri ele geçirilene kadar savaşacağını söyledi.
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