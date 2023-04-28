Samanyolu Haber /Politika / 'Süleyman Soylu derhal istifa etmeli' /28 Nisan 2023 19:33

'Süleyman Soylu derhal istifa etmeli'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, demokratik bir seçimi darbeye benzettiği için derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

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Özkoç, "14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir”  sözlerine "Aslında sandık güvenliğini sağlaması gereken bakanlık, İçişleri Bakanlığı. Türkiye’de huzuru, güvenliği sağlaması gereken bakanlık, İçişleri Bakanlığı. Ama bizzat bunu provoke eden kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Halkımız 14 Mayıs’ta demokratik bir seçim için sandık başına gidecek. Bunu daha şimdiden gölgelemeye çalışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevini yerine getirmeyeceğini beyan ederek bu seçimlere şaibe yaratması aslında kaygı vericidir. O yüzden bu bakanlık makamında şu andan itibaren kesinlikle oturmamalıdır ve derhal istifa etmelidir" diyerek tepki gösterdi.

Özkoç, "Soylu 14 Mayıs’taki demokratik seçimleri bir darbe seçimi olarak nitelendirmiş. Sandıkları koruması, ülkede huzuru ve güveni sağlaması gereken İçişleri Bakanlığı, ama bunu bizzat provoke eden İçişleri Bakanının ta kendisi! Görevini yerine getirmeyeceğini açıkça beyan ederek…” notuyla bir video yayınladı.

Özkoç, videoda şunları söyledi:

 "İçişleri Bakanlığı’nda oturan zat Süleyman Soylu, 14 Mayıs’taki demokratik seçimleri, bir darbe seçimi olarak algılamış ve bunu kamuoyuyla paylaşmış. Yapmak istediği tam da şu; aslında sandık güvenliğini sağlaması gereken bakanlık, İçişleri Bakanlığı. Türkiye’de huzuru, güvenliği sağlaması gereken bakanlık, İçişleri Bakanlığı. Ama bizzat bunu provoke eden kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Halkımız 14 Mayıs’ta demokratik bir seçim için sandık başına gidecek. Bunu daha şimdiden gölgelemeye çalışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevini yerine getirmeyeceğini beyan ederek bu seçimlere şaibe yaratması aslında kaygı vericidir. O yüzden bu bakanlık makamında şu andan itibaren kesinlikle oturmamalıdır ve derhal istifa etmelidir"  (ANKA)
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