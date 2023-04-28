Dünyadaki tüm altınların ne kadar yer kaplayacağı hesaplandı

Independent Türkçe'nin haberine göre, popüler bilim haberleri yayımlayan Birleşik Krallık merkezli IFL Science sitesi, her yıl 2 bin 756 ila 3 bin 307 ton altın çıkarıldığını paylaştı.







USGS'nin açıkladığı verilere göre, bugüne dek dünyada 244 bin ton altın bulundu. Bunlardan 187 bin tonuysa, madencilik işlemleriyle çıkarıldı.

Dünyadaki altın rezervlerinin en az yüzde 30'u Güney Afrika'daki Witwatersrand Havzası'nda yer alıyor. Yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığı şirkette yılda 99 bin 223 kilogram altın üretiliyor.





"Mevcut teknolojilerle 17 yıla yakın bir sürede çıkarılabilir"USGS'nin verilerine göre, 57 bin tonluk altınsa maden olarak toprak altında duruyor. IFL Science ise, mevcut teknolojilerle 17 yıla yakın bir sürede bu altınların da çıkarılabileceğini yazdı.Haberde, ayrıca Antarktika'da ve okyanusların tabanında da altın madenleri bulunduğu fakat bunların mevcut imkanlarla çıkarılmasının fazla maliyetli olacağı belirtildi.