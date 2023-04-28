Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve AKP’nin 14 Mayıs’ı 15 Temmuz’a çevirme planı /28 Nisan 2023 18:52

Erdoğan ve AKP’nin 14 Mayıs’ı 15 Temmuz’a çevirme planı

AKP’nin yeni bir “darbe tiyatrosu” tezgahladığını bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu itiraf etti

SHABER3.COM

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Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine, 14 Mayıs’a sayılı günler kalmışken, AKP’nin yeni bir “darbe tiyatrosu” tezgahladığı ayan beyan ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs’ı şimdiden “darbe girişimi” olarak ilan etti. 

Soylu’nun sözleri, Erdoğan’ın ve AKP’nin 14 Mayıs’ta sandıktan çıkan sonucu tanımayacağının ve dikta rejimini yeni bir darbe tiyatrosuyla devam ettirmeye çalışacağının itirafı oldu.

Erdoğan ve avanesini, seçimi kaybedip iktidar nimetlerinden mahrum kalmak; ama daha çok bugüne kadar yaptıkları zulümlerin ve haramiliklerinin hesabını verme korkusu sardı. İktidarı kaybedip hesap vermek zorunda kalmamak için her türlü melaneti itinayla sergilemeye başladılar.

Seccade, Alevilik - Sünnilik ve duacılar - şampanyacılar örneklerinde de görüldüğü üzere, din istismarının en rezil misallerini icra ediyorlar. Kamu kaynaklarını kendi menfaatleri için sonuna kadar kullanıyorlar. Erdoğan “müjde” adı altında, hemen her gün şapkasından yeni bir tavşan çıkarıyor.

Seçim dönemlerinin klişeleri haline gelen doğalgaz bir kez daha bulunuyor, yerli araba icat ediliyor, yerli uçak yapılıyor vesaire. Soğan alacak parası olmayan vatandaşa, “Soğan ekmek yoksa TOGG var” diyorlar.

Sadece bunlarla da yetinmiyorlar, belaltı “kozlarını” da devreye sokuyorlar.  Abdulkadir Selvi, önceki günkü yazısında güya tepki göstererek, muhalefetteki muhafazakar bir partinin yöneticisinin eşcinsel kasetinin ortaya çıkacağını yazdı. Selvi bu ifadeleriyle hem kaseti anonslamış oldu hem de milyonlarca insana İYİ Partili olduğu iddia edilen bir parti yöneticisinin kasetinin olduğunu duyurmaya çalıştı.

Din istismarı, halkı kamplaştırma çabaları, şapkadan çıkarılan tavşanlar ve kaset şantajı da yeterli olmadı, “en güçlü silah” olan darbe söylemleri piyasaya sürüldü. 

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih’te AKP’ye yakınlığıyla bilinen İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, açık açık yapılacak seçime “darbe girişimi” dedi.
 
Soylu, “15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı’nın siyasi darbe girişimidir” diye konuştu.  
 
Soylu’nun mantığına göre, Erdoğan’a ve AKP’ye oy vermeyen seçmenler de darbeci oluyor haliyle! Halkının yarısı ve daha fazlası her seçimde “hain”, “darbeci” ve “terörist” ilan edilen bir ülke artık Türkiye.

Seçim öncesi her türlü rezilliğin ifa edildiği, seçimin kaybedilmesi halinde “darbe girişimi” denilerek sonucun kabul edilmeyeceğinin utanmadan, sıkılmadan açıkça deklare edildiği talihsiz bir ülke.   

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