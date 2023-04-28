Trump'ın yardımcısı Pence ifade verdi

Başkan yardımcılığı görevinin dokunulmazlığı tezi reddedildi

Pence'in ifadesi, temyiz mahkemesinin Donald Trump'ın hukuk ekibinin yaptığı girişimin reddedilmesinden sadece saatler sonra gerçekleşti.

Pence başkanlığa aday olabilir

2020 seçimlerindeki yenilgisinin onaylanmasını geciktirmek veya engellemek için seçim sonuçlarının onaylanmasını denetlemedeki rolünü kullanması için Trump'ın Pence'e baskı yaptığı iddia edilmişti.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın yardımcısı olarak görev yapan Mike Pence, 2020 başkanlık seçim sürecini doğrudan ya da dolaylı olarak bozmaya yönelik girişimleri soruşturan tahkikat heyeti önünde ifade verdi.Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Pence, Trump'ın 6 Ocak 2021 Kongre baskınındaki rolüne odaklanan soruşturma kapsamında Washington D.C. Federal Mahkemesinde büyük jürinin sorularını yanıtladı.Mahkemede beş saatten fazla kaldığı öne sürülen 63 yaşındaki eski başkan yardımcısının ifadesine ilişkin bilgi paylaşılmazken, Trump veya Pence tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.Pence, söz konusu soruşturmada ifade veren en üst düzey isim olurken, hadise, Amerikan tarihinde ilk kez bir başkan yardımcısının birlikte çalıştığı başkan hakkında yürütülen bir soruşturmada ifade vermesi nedeniyle tarihe geçti.Eski Başkan Donald Trump'ın avukatları başkan ile başkan yardımcısı arasındaki belirli iletişimi koruyan "yürütme ayrıcalığı" nedeniyle Pence'in ifadesinin sınırlanması talebiyle başvurmuştu.ABD'de Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, dün, Trump'ın hukuk ekibinin, alt mahkemenin Pence'in ifade vermesine dair kararını engellemek için yaptığı başvuruyu kabul etmemişti.Pence daha önce başkan yardımcılığı göreviyle bağlantılı olarak dokunulmazlığı bulunduğunu savunarak mahkeme celbine karşı çıkmış, ancak başvurusu reddedilmişti.Pence'in Trump'ın taleplerine karşı gelmesi ikili arasında kamuoyuna da yansıyan gerginliğe yol açmıştı.Eski Başkan Yardımcısı Pence'in Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olabileceği ifade ediliyor. Ancak anketlerde Trump, diğer rakipleri gibi Pence'in de oldukça önünde yer alıyor.