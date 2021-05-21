Süleyman Soylu sorusundan 3 saat sonra kovuldu

Anadolu Ajansı(AA) muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelttiği Süleyman Soylu sorusu gündeme oturdu.





AA muhabiri Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili, bakanlara şu soruyu yöneltti:





"Burada narkobürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası alanda zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin, çarşıda, pazarda, metrobüste herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli Bakanımıza da sorum: Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama, savunma yaptı mı? Savunması sizi tatmin etti mi? Sayın Bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?"





İŞİNE SON VERİLDİ





Söz konusu sorunun ardından AA'dan yapılan açıklamada muhabirin işine son verildiği aktarıldı.





AA'dan yapılan açıklama şöyle:





"Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından naklen yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi fesh edilmiştir.





Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından naklen yayınlayarak, "Haber temelli her türlü bilgi veya istihbarat., kaynağı ne olursa olsun, Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar." ilkesini çiğnemiştir.





Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı'nın iş sözleşmesindeki "Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar." maddesini de ihlal etmiştir.





Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunulmuştur.





Ayrıca 'Gri Pasaport' ve 'Basın Kartı`nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapılmıştır."