Samanyolu Haber /Gündem / Suriye savaşından kaçıp Türkiye'de depremde can verdiler, cenazeleri ülkelerine geri gönderildi /16 Şubat 2023 21:36

Suriye savaşından kaçıp Türkiye'de depremde can verdiler, cenazeleri ülkelerine geri gönderildi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'de depremlerde hayatını kaybeden 1702 kişinin cenazesinin Suriye'ye nakledildiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Maraş merkezli depremlerin 11'nci gününde Türkiye ve Suriye'de arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) 1702 mültecinin naaşının sınır kapıları üzerinden Suriye'ye teslim edildiğini duyurdu. Buna göre Bab el-Hava (Cilvegözü) sınırından 1479, Bab el-Salam (Öncüpınar) sınırından 166, El Rai (Çobaney) sınırından 22, Cerablus'tan 20 cenaze, Cinderes’ten ise 15 ceset nakledildi.

'YÜZLERCE MÜLTECİ SURİYE'YE DÖNÜYOR'
Şarku'l Avsat'ta yer alan haberde ise, depremlerin ardından özellikle yakınlarını kaybeden yüzlerce mültecinin Suriye'ye döndüğü belirtildi. Gazeteye konuşan Ahmed adlı Suriyeli genç önce depremde kaybettiği yakınlarının cenazesinin gönderdiğini, şimdi ise kendisinin Suriye'ye döndüğünü söyledi.

Ahmet, şu ifadeleri kullandı: “Beş yıl önce eşimi ve beş çocuğumu korumak için Türkiye'ye sığınmaya karar verdim. Ancak onları depremde kaybettim. Ardından, birkaç gün önce cenazelerini defin için Suriye’ye gönderdim. Ben de geri dönüp hayatımın geri kalanını burada yaşamaya karar verdim. Onlara yakın olmak istedim. Ailem ve ben yaklaşık beş yıl önce Halep'in güney kırsalından göç ettirilerek Antakya bölgesine (Hatay) sığındık. Ailem için gece gündüz inşaat sektöründe çalıştım. Ama onlar Türkiye’de ölünce beni bölgeye bağlayan bir şey kalmadı.”

'ÇOK KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI'
62 yaşındaki Musataf el Hac ise, “Depremde yıkılan evimize üzülmüş olabiliriz. Ama bizi en çok üzen Suriye'de yüzlerce Suriyeli mülteci ailenin, yıkılan onlarca binanın enkazı altında yaşamını yitirmesiydi. Sadece Kırıkhan’da değil, Türkiye’nin birçok bölgesinde aralarında akrabalık ve dostluk bağımız olan çok kişi enkaz altında kaldı" dedi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Türkiye'de depremler nedeniyle 3 bin 841 Suriyelinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Suriyeli aktivist Taha el Gazi ise, Maraş merkezli depremlerde şimdiye kadar Suriyeli 6 bin 100 mültecinin yaşamını yitirdiğini belirtti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye savaşından kaçıp Türkiye'de depremde can verdiler,... Sonraki Haber >>

Maraş Belediye Başkanı ve korumalarından kameralar önünde çirkin tavır

Maraş Belediye Başkanı ve korumalarından kameralar önünde çirkin tavır

Mehmet Cengiz verdiği sözü yine tuttu!

Mehmet Cengiz verdiği sözü yine tuttu!

Kahramanmaraş'taki depremin panik anları polis telsizinde

Kahramanmaraş'taki depremin panik anları polis telsizinde

Beşli Çete, bari bugün vatandaşa koymaya kalkmayın!

Beşli Çete, bari bugün vatandaşa koymaya kalkmayın!

Geçmişin Hülyalı Dünyası

Geçmişin Hülyalı Dünyası

Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca büyük tehlike atlattı

Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca büyük tehlike atlattı

İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı

İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı

Şok iddia: 'Deprem sabahı 3 bakan AFAD ve askeri devreye soktu, Erdoğan geri çekti'

Şok iddia: 'Deprem sabahı 3 bakan AFAD ve askeri devreye soktu, Erdoğan geri çekti'

Yıkılan binaların yüzde 98'inin 99'dan önce mi yapıldı?

Yıkılan binaların yüzde 98'inin 99'dan önce mi yapıldı?

Rakamlar gizleniyor

Rakamlar gizleniyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:53:33