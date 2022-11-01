Samanyolu Haber /Gündem / Tahıl sevkiyatına Rusyasız devam: Deniz Mayını tehlikesi /01 Kasım 2022 13:02

Tahıl sevkiyatına Rusyasız devam: Deniz Mayını tehlikesi

Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Ukrayna, Rusya’nın askıya aldığını açıkladığı tahıl koridorunu uygulamasına tek taraflı devam etme kararı aldı. Ukrayna’dan tahıl yüklü 12 gemi daha yola çıktı. Rusya rotanın tek taraflı ulaşıma kapatıldığını belirterek ‘koridoru kullanacak gemilerin hedef olabileceği’ uyarısında bulundu.

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Rusya’nın 29 Ekim tarihinde Kırım’daki Sivastopol deniz üssüne düzenlenen saldırıyı gerekçe göstererek ‘Tahıl Koridoru’ anlaşmasını askıya aldığını ilan etmesine rağmen BM, Türkiye ve Ukrayna koridorun Rusya olmaksızın kullanılmasına devam kararı aldı. Ukrayna limanlarından 30 Ekim gecesi yola çıkan tahıl yüklü 12 gemi dün Karadeniz ortalarına kadar ulaşırken, Moskova’dan “Koridordaki gemileri hedef alabiliriz” tehdidi geldi.

YEŞİL IŞIK YAKTILAR

Devam kararını İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi aldı. Ukrayna yönetimi, Rusya ile aralarında koridorun kullanılmasıyla ilgili bir anlaşma bulunmadığını belirterek, “Ukrayna; BM ve Türkiye’nin Tahıl Koridoru’yla ilgili önerilerini kabul ederek tahıl yüklü 12 geminin Ukrayna limanlarından ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Ayrıca daha önce İstanbul’da kontrolü yapılmış 4 gemiye de Ukrayna limanlarına giriş izni verildi” dendi.
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