Tahıl sevkiyatına Rusyasız devam: Deniz Mayını tehlikesi

Rusya’nın 29 Ekim tarihinde Kırım’daki Sivastopol deniz üssüne düzenlenen saldırıyı gerekçe göstererek ‘Tahıl Koridoru’ anlaşmasını askıya aldığını ilan etmesine rağmen BM, Türkiye ve Ukrayna koridorun Rusya olmaksızın kullanılmasına devam kararı aldı. Ukrayna limanlarından 30 Ekim gecesi yola çıkan tahıl yüklü 12 gemi dün Karadeniz ortalarına kadar ulaşırken, Moskova’dan “Koridordaki gemileri hedef alabiliriz” tehdidi geldi.

YEŞİL IŞIK YAKTILAR





Devam kararını İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi aldı. Ukrayna yönetimi, Rusya ile aralarında koridorun kullanılmasıyla ilgili bir anlaşma bulunmadığını belirterek, “Ukrayna; BM ve Türkiye’nin Tahıl Koridoru’yla ilgili önerilerini kabul ederek tahıl yüklü 12 geminin Ukrayna limanlarından ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Ayrıca daha önce İstanbul’da kontrolü yapılmış 4 gemiye de Ukrayna limanlarına giriş izni verildi” dendi.