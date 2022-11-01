Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul enflasyonunda yeni rekor /01 Kasım 2022 13:07

İstanbul enflasyonunda yeni rekor

İTO verilerine göre, İstanbul'da tüketici enflasyonu ekim ayında yıllık bazda yüzde 108,7 oranında artarak 27 yılın zirvesine çıktı.

SHABER3.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2022 Ekim’e ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı.

Buna göre, 2021 Ekim ayına göre 2022 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,77, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 104,21 arttı.

2022 Ekim ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,89 oranında arttı.

Böylece, ağustosta yıllık yüzde 99,91 oranında artarak yüzde 100'e dayanan; eylülde ise yüzde 100'ü aşan toptan fiyatlardaki artış, ekimde yüzde 108’e yükselerek son 27 yılın rekorunu kırmış oldu.


EKİMDE EN ÇOK GİYİM ZAMLANDI
Ekim 2022'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 7,98, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,95, gıda harcamalarında yüzde 5,54, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,97, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,64, diğer harcamalarda yüzde 0,84, konut harcamalarında yüzde 0,31, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 0,23 artış izlendi.

Ekim 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 24,53, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,64, mensucat grubunda yüzde 3,37, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,21, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,83 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde -4,29, madenler grubunda yüzde -0,03, azalış izlendi.
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