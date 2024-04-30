Netanyahu: Hamas'la anlaşma olsa da olmasa da Refah'a saldıracağız

Euronews'te yer alan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli gruplarla ateşkes ve esir takası anlaşması olsa da olmasa da Gazze Şeridi'nin Refah kentine kara harekatı başlatacaklarını söyledi.



Analistlere göre, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı ateşkes müzakereleri son günlerde yeniden bir ivme kazanıyor.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 206'ıncı güne girilirken 7 aydır süren savaştan kaçan yüz binlerce Filistinli, Mısır sınırındaki Refah kentine sığınmış durumda.



Tikva Forumu kapsamında Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının temsilcileriyle bir araya gelen Netanyahu, Refah'a saldırı açıklamasını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, ateşkes görüşmelerini müzakere etmek üzere İsrail'e gelmesinden birkaç saat önce yaptı.



ABD, Katar ve Mısır'ın girişimi, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze halkının ihtiyaçlarının karşılanması ve İsrail ordusunun Refah'a saldırarak, buraya sığınan sivillere zarar vermesini önlemeyi amaçlıyor.



Başbakan Binyamin Netanyahu ise, rehinelerin kurtarılması için ateşkes anlaşması sağlansa da sağlanmasa da İsrail'in "Refah'a girerek Hamas birliklerini yok edeceğini" söyledi.



Uzmanlara göre, Netanyahu'nun açıklaması, ülke tarihindeki en aşırı sağcı ve milliyetçi iktidar ortaklarını yatıştırmaya yönelik gibi görünse de, Hamas ile herhangi bir anlaşma üzerinde etkisi olup olmayacağı net değil.



İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun "Savaşı tüm hedeflerimize ulaşmadan durdurma fikri söz konusu bile olamaz. Anlaşma olsun ya da olmasın Refah'a gireceğiz ve Hamas'ın oradaki birliklerini yok ederek tam zafere ulaşacağız." ifadelerine yer verildi.



Netanyahu, İsrail'in 'Hamas'ın son büyük kalesi' olduğunu iddia ettiğ Refah'ı işgal etmesini engelleyebilecek bir anlaşma yapmaması için hükümet ortaklarının baskısıyla karşı karşıya.



Zira siyaset uzmanlarına göre, kabinenin sertlik yanlısı üyeleri Refah'a saldırılmasını talep ettiğinden, anlaşmayı kabul etmesi halinde hükümeti tehlikeye girebilir.



Netanyahu gün içerisinde koalisyon ortaklardan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile bir araya geldi ancak bu görüşmenin detayları açıklanmadı.



Bu arada Mısırlı bir yetkiliye göre ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda görüşülen mevcut anlaşma, ilk aşamada çatışmaların altı hafta süreyle durdurulması karşılığında onlarca rehinenin serbest bırakılmasını öngörüyor. İsrail tarafından tutulan yüzlerce Filistinli mahkûm da bu sürede serbest bırakılacak.



Uluslararası toplumdan İsrail'e, "Refah'a saldırma" uyarısı



Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısından fazlası Refah'ta barınırken, İsrail'in en güçlü müttefiki olan ABD dahil uluslararası toplum, Tel Aviv yönetimini, İsrail'i, sivilleri riske atacak herhangi bir saldırıya karşı uyarıyor.



İsrail, savaşın başladığı ilk günlerde, kuzeyde ve merkezde operasyon başlatacağı için "güvenli bölge" olarak Refah'ı göstermiş, Gazzeli bir buçuk milyonu aşkın sivil de bu bölgeye sığınmıştı.



İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.



İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.



Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.



Kamu yayın kuruluşu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağı yönünde haber yapmıştı.