Tarihe kara leke olarak geçmişti: Hukuksuz karar Avrupa Komisyonu’na taşındı

Avrupa'da faaliyet gösteren insan hakları kuruluşları, Justice Square Foundation, Cross Border Jurists Association, The Arrested Lawyers Initiative ve Solidarity with OTHERS dün duruşması yapılan ve Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AİHM'in Yüksel Yalçınkaya kararını yok sayarak verdiği hukuksuz kararla ilgili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bildirimde bulundu.Sosyal medya platformunda bildirim yayınlayan Hollanda merkezli insan hakları kuruluşu Justice Square Foundation, mesajında şu açıklamayı yaptı: ‘Söz konusu kararın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin kayıtsızlığını ve hak ihlallerinin devam ettiğini vurguladığımız bildirimde Bakanlar Komitesi’ni bir an önce harekete geçmeye çağırdık. On binlerce kişiyi doğrudan ilgilendiren Yalçınkaya kararının uygulanması için girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.’Bu arada hukukçu ve insan hakları aktivisti Dr. Gökhan Güneş de alınan karar hakkında ’Dünkü Yalçınkaya duruşmasından çıkan karar istemediğimiz ama öngördüğümüz bir sonuç olmuştur. Daha önce de belirttiğimiz gibi yüz binlerce kişiyi doğrudan ilgilendiren bir kararda Kayseri mahkemesi böyle bir yükün altına girememiş ve topu AYM ve Yargıtay’a atmıştır. Ama biz 8 yıldır ne diyorsak aynısını söylemeye ve son bir mağdur hakkını alana, bu hukuksuzluklara sebep olanlarda hak ettikleri cezaları alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.’’ şeklinde açıklama yaptı.Kararın ne anlama geldiğini anlatan Güneş, şunları ifade etti: ‘’Peki bu karar ne anlama gelmektedir? AİHM’in bizzat hakkında ihlal verdiği Yalçınkaya’nın bile beraat edemediği bir düzende diğer mağdurların beraat ümitlerinin sona ermesi mi demektir? Kesinlikle böyle demek değildir! Bu kararın anlamı, yüz binlerce kişiyi doğrudan ilgilendiren bir kararda Kayseri mahkemesinin böyle bir yükün altına girememesi ve tabiri caizse topu AYM ve Yargıtay’a atması demektir. Başka bir ifadeyle, bu sorunu Kayseri değil, Ankara mahkemeleri çözecektir. Bakalım, AİHM’in muadili söylemiyle yola çıkan AYM ne karar verecektir. Bu kararı görmezden gelerek kendisini tarihin çöplüğüne mi gönderecektir?’’Uluslararası hukukta suç sayılmayan eylemlerinden dolayı meslekten atılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkındaki yeniden yargılama dün (12 Eylül 2024) Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. AİHM kararını hiçe sayan ve uygulamayan yerel mahkeme, daha önce verilen ceza kararını tekrarladı.