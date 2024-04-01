Samanyolu Haber /Gündem / Tayyar, Erdoğan'a bir şey diyemedi AKP'yi suçladı: "Siyasi afettir" /01 Nisan 2024 14:13

Tayyar, Erdoğan'a bir şey diyemedi AKP'yi suçladı: "Siyasi afettir"

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar partisinin aldığı seçim sonucuna ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Tayyar "Bu bir ‘dip dalga’ değil. Görünen köydür. Bir siyasi afettir." dedi.

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Türkiye dün yerel yönetimlerini seçmek için sandık başına gitti. CHP'nin büyük çıkış yaptığı seçimde AKP ise 2002'den bu yana girdiği seçimlerden ilk kez ikinci parti olarak çıktı.

AKP, 'kale' olarak nitelediği birçok il ve ilçeyi kaybederken bu sonuç parti içinde de tartışmalara yol açtı.

AKP'nin eski milletvekili ve parti içinde önemli bir yere sahip olan gazeteci yazar Şamil Tayyar da sonuçtan memnun olmayanlar arasında yer aldı.

"BU GÖRÜNEN KÖYDÜR"
Seçim sonuçlarını "siyasi afet" olarak niteleyen Tayyar X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu bir ‘dip dalga’ değil. Görünen köydür. Defalarca uyardık, iyi niyetli çabalarımıza ‘fitne’ muamelesi yapıldı. Perşembe geliyordu, çarşambayı ıskaladık. Keyfiyet, kibir, kayırmacılık gibi bünyemize giren virüs, hayat pahalılığı, fakirleşme gibi ekonomideki savrulma açık işaretlerdi.

Geçen yıl Cumhurbaşkanımıza kıyamayan seçmenin yerel seçimlerde adaylara toleranslı olmayacağı belliydi. Sessiz ve öfkeli kitlelerin bir bölümü sandığa gitmedi, bir bölümü boş oy verdi, kalanı en güçlü rakibe yöneldi.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Bu sonuç ne CHP’nin ne Yeniden Refah’ın kalıcı başarısıdır, AK Parti’ye çok sert balans ayarıdır. Bir siyasi afettir. Bu enkazın altından kalkıp kendini yeniden güncelleyebilir mi? Yeni bir hikaye yazabilir mi? Bence mümkün.

2009’da yüzde 38.5’e düşmüş, 2011’de yüzde 47’ye çıkmıştı. AK Parti düştüğü yerden hızla kalkabilen güçlü bir potansiyele sahiptir. Yeter ki bu potansiyeli harekete geçirsin. İnanıyorum ki 1 Nisan’dan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmaz."
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