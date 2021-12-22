Samanyolu Haber /Ekonomi / TCBM'den "Kur Korumalı TL vadeli Mevduat" açıklaması /22 Aralık 2021 09:45

TCBM'den "Kur Korumalı TL vadeli Mevduat" açıklaması

Merkez Bankası "Kur korumalı TL Vadeli Mevduat" düzenlemesiyle ilgili detayları açıkladı. Buna göre döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonları TL vadeli hesaba dönüştürüldüğünde destek verilecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Kur korumalı TL Vadeli Mevduat" düzenlemesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, hesaplarını vadeli Türk Lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabilecek.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir" denildi.

Açıklamada söz konusu desteğin, "bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi" amacıyla sağlanacağı ifade edildi.

Neleri kapsıyor?
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

-20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabilecekler.

-Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek.

-Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

-Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

-Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak.

-Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşların tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek için "yeni bir finansal alternatif sunduklarını" belirterek TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini duyurmuştu. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Erdoğan'ın dünkü açıklamasıyla gündeme gelen "Kur korumalı TL Vadeli Mevduat" düzenlemesiyle ilgili detayları açıklamıştı.
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