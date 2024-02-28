Samanyolu Haber /Dünya / Teksas yanıyor /28 Şubat 2024 09:38

Teksas yanıyor

ABD’nin Teksas eyaletinde küçük bir alanda başlayan orman yangını, kuru ve sıcak havaya eklenen güçlü rüzgarlarla birlikte hızla yayıldı. Yangın nedeniyle şu ana kadar bir kasabanın boşaltılması kararı verildi.

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Teksas Valisi Greg Abbott, yangının çok büyük süratle büyümesi üzerine 60 ayrı kasaba için acil durum mesajı yayımladı. Yangının şu ana kadar 780 km'lik bir alana yayıldığı ve henüz hiçbir noktada kontrol altına alınamadığı açıklandı.

Vali Abbott, halkı dikkatli olması konusunda uyarırken "Smokehouse Creek Yangını" olarak isimlendirilen yangın nedeniyle bazı bölgelerde otoyollar ulaşıma kapandı.

Oklahoma sınırına yakın Hemphill ve Hutchinson ilçelerinde birden fazla yangın rapor edildi. Teksas Eyalet Senatörü Kevin Sparks, Amarillo'nun yaklaşık 160 kilometre kuzeydoğusundaki yaklaşık 2 bin nüfuslu Canadian kasabası ve diğer bölgeler için tahliye emri çıkarıldığını söyledi.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, saatte 64 kilometre hızın üzerindeki şiddetli rüzgarların ılık sıcaklıklar, düşük nem ve kuru kış bitki örtüsüyle birleşerek koşulları orman yangınları için olgunlaştırması nedeniyle ülkenin orta kesimlerindeki diğer bazı eyaletler için de uyarılar yayımladı.
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