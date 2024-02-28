Kağıt toplayıcısıydı belediye başkan adayı oldu

VOA'nın haberine göre, İlk destek mesajlarını çalıştığı bölge olan ve toptancıların bulunduğu Gaziantep Toptan Endüstri Merkezi (GATEM) esnafından alan Karabudak, gün içerisinde hem karton topluyor hem de ziyaret ettiği esnaftan sandıkta destek beklediğini söylüyor.
Adıyaman’ın Besni ilçesinden 2006 yılında eğitim için geldiği Gaziantep'e yerleşen Ramazan Karabudak, çeşitli sektörlerde çalışma hayatını sürdürdü.
Toptancılar sitesinde açtığı çay ocağı pandemi dönemine yenik düştükten sonra geçinmek için iş arayışına giren Karabudak, atık kağıt ve kartonları toplayarak hem geri dönüşüme kazandırıyor hem de geçimini sağlıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ramazan Karabudak seçim çalışmalarını ve seçim vaatlerini VOA Türkçe'ye anlattı.
Mevcut siyasetçilerin halkın ihtiyaçlarına cevap vermediğine dikkat çeken Karabudak, adaylık sürecine ilişkin, "Şimdiye kadar hükümet partisi de, muhalefet partisi de hiçbir zaman insanların ihtiyaçlarını karşılamadığı için bağımsız adaylık daha iyidir diye düşündüm. İnsanlar da aynı düşünceyle bağımsız bir adayı destekler diye aday oldum. Adaylık fikri kimsenin dürtmesiyle değil kendi fikrimdi" ifadelerini kullandı.
Karabudak, ilk başta adaylığına karşı çıkan ailesinin, desteği görünce ikna olduğunu söyledi.
Atık kağıtları ve kartonları topladığı kamyonetin arkasına çıkarak seçmenleri selamlayan bağımsız Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı vaatlerini de söyle sıraladı.
“Gündüz vakti seçim çalışmalarımı yürütüyorum. Hem esnafı ziyaret ederek destek beklediğimi iletiyorum hem de karton toplayarak işimi yapıyorum. Seçimde başkan seçilirsem, emekçilerin yanında olacağım. Kimseyle kötü olmayacağım. Kentin trafik sıkıntısını gidermeye çalışacağım. Karton toplayıcılarına gerekli desteği sağlayarak kimseyi karıştırmayacağım, işini düzgün yapana karışma yok. Öğrenciler için otobüsleri ücretsiz yapacağım. Gaziantep halkı ne istiyorsa ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağım.”