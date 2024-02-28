Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin son iki yılın en yüksek seviyesini gördü /28 Şubat 2024 09:32

Bitcoin son iki yılın en yüksek seviyesini gördü

Bitcoin yüzde 4,3'lük bir artışla 57 bin 36 dolara yükselerek 2021 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

SHABER3.COM

Kripto para birimlerinin en büyüğü Bitcoin son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 57 bin doların üzerine çıktı.

Kripto para birimi, son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bitcoin sahibi borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) onaylanmasıyla desteklenirken, fonların birçoğunda işlem hacimleri yükseldi ve kripto bağlantılı firmalar da genel piyasaların aksine ralli yaptı.

Bitcoin yüzde 4,3'lük artışla 57 bin 36 dolara yükselerek 2021 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Şubatta da şu ana kadar yüzde 32 değer kazanarak Ocak 2023'ten bu yana en büyük aylık kazanca doğru adım attı.

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Diğer bir önemli kripto para birimi olan Ether de 2022'den bu yana ilk kez 3 bin 200 doları aştı.

Yüzde 2,7'ye varan artışla Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olan 3 bin 273 dolara ulaştı.

Bu ay Bitcoin'den daha iyi bir performans sergileyen kripto para, yüzde 41'lik bir kazanç elde etti.
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