Ukrayna savaşını eleştirdi 30 ay hapis cezası aldı

Nobel Barış Ödüllü Memorial İnsan Hakları Merkezi'nin 70 yaşındaki eş başkanı Oleg Orlov, Ukrayna'daki savaşı eleştirdiği için salı günü Moskova'daki bir mahkeme tarafından 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Deneyimli insan hakları savunucusu, 24 Şubat 2022'de başlayan ve üçüncü yılına giren savaşı tetikleyen Ukrayna işgalini kınayan makalesinde, Rus ordusunu "defalarca kötülemekten" suçlu bulundu.



Rusya yetkililer savaşı resmi "özel askeri operasyon" olarak adlandırıyor. Savaşa yönelik her türlü eleştiri sansürlendi ve Rus ordusuna hakaret olarak suç sayıldı; bu suç para cezası ve hatta hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor.



Davanın siyasi amaçlı olduğunu söyleyen Orlov, "Hiçbir şeyden pişman değilim ve pişmanlık duymuyorum." dedikten sonra duruşma salonunda gözaltına alındı.



Örgütü Memorial, cezayı "Rusya'daki insan hakları hareketinin sesini ve devlete yönelik her türlü eleştiriyi boğma girişimi" olarak nitelendirdi. Orlov'un eş başkanlığını yaptığı Memorial, Sovyet dönemindeki insan hakları ihlallerini belgelemişti. Grup 2022 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanmıştı.



Başlangıçta Orlov'un 150 bin ruble para cezası ödemesine karar verilmişti, ancak savcılık daha ağır bir ceza talep ederek kararı temyize götürdü ve üst mahkeme 30 ay hapis cezasına hükmetti.



Mahkemenin kararı, aralarında ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy'nin de bulunduğu çok sayıda Batılı diplomat tarafından kınandı. Tracy yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugünkü sonuç beni endişelendirdi ve kaygılandırdı. Oleg Orlov 45 yılı aşkın bir süredir Rusların hakları için kişisel olarak mücadele etmektedir. Daha önceki dönemlerde çabaları en üst düzeylerde ödüllendirilmiştir. Bugünün Rusya'sında ise bu çabaları yüzünden hapse atılıyor."