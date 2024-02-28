40 günlük Gazze ateşkesinin detayları ne?

İnsani yardıma izin verilecek

- Günde 500 kamyon insani yardım getirilmesine izin verilecek.

Hamas'ın Fransa'nın başkenti Paris'teki Gazze ateşkes görüşmelerinde Filistinli tutukluların İsrailli rehinelerle takas edilmesini öngören bir taslak teklif aldığı belirtildi.Görüşmelere yakın üst düzey bir kaynağın Reuters'a yaptığı açıklamaya göre anlaşmanın ilk aşaması 40 gün sürecek ve esir takası 10'a 1 oranında olacak.ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetleri durdurmayı kabul ettiğini söylemişti.- Her iki taraf askeri operasyonlarını tamamen durduracak.- Gazze üzerindeki hava keşif operasyonları günde sekiz saat süreyle durdurulacak.- İnsani yardım kategorisi altında listelenen 40 rehine karşılığında, bir rehineye 10 mahkum oranına göre yaklaşık 400 Filistinli mahkum serbest bırakılacak.- Kadınlar, 19 yaş altı çocuklar, 50 yaş ve üzeri yaşlılar ve hastalar da dahil olmak üzere tüm İsrailli rehineler, belirli sayıda Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacak.- İlk aşamanın başlamasının ardından İsrail, kuvvetlerini Gazze Şeridi'ndeki yoğun nüfuslu bölgelerden uzaklaştıracak.- Askerlik çağındaki erkekler hariç, yerinden edilmiş tüm siviller kademeli olarak kuzey Gazze Şeridi'ne geri dönecek.- 200 bin çadır ve 60 bin karavan sağlama taahhüd ediliyor.- Gazze'deki hastanelerin ve fırınların onarılmasına izin verilmesi, gerekli ekipmanların girişine derhal izin verilmesi ve bu amaçlar için yakıt sevkiyatının sağlanması.- İsrail, molozları kaldırmak ve diğer insani amaçlara yardımcı olmak için ağır makine ve teçhizatın girişini ve bunun için gerekli yakıt sevkiyatını sağlamayı kabul edecek. Hamas, bu makine ve teçhizatı İsrail'i tehdit etmek için kullanmayacağını taahhüt edecek.