Samanyolu Haber /Ekonomi / Tesla liderlik koltuğunu kaptırdı /03 Ocak 2024 11:23

Tesla liderlik koltuğunu kaptırdı

BYD, dünyanın en çok satan elektrikli araç üreticisi olma yarışında Tesla’yı koltuğundan etti. Tesla, son çeyrekte 484 bin araç satışıyla beklentileri aşarken Çinli rakibi BYD’nin arkasında kalmaktan kurtulamadı.

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TR724'ün haberine göre, Çinli BYD, dördüncü çeyrek satışlarında rekor kırmasının ardından dünyanın en çok satan elektrikli araç üreticisi olma yarışında Tesla’yı geride bıraktı.

BYD, Aralık satışlarındaki yüzde 70’ten fazla artışın da yardımıyla, dördüncü çeyrekte yalnızca bataryalı araçlarından 526.000 adet satarak rekor kırdı. Tesla ise dördüncü çeyrekte 484 bin 507 araç sattı.

Tesla, dördüncü çeyrekteki performansıyla 1,8 milyonluk yıllık hedefine ulaştı ancak en büyük rakibi Çinli BYD’nin gerisinde kaldı. BYD, küresel elektrikli araç pazarında ilk kez 2023’ün son çeyreğinde Tesla’yı geçmiş oldu.

Üçüncü çeyreğin sonunda, BYD ve Tesla’nın her biri tamamen elektrikli otomobiller için küresel pazarda yaklaşık yüzde 17’lik bir paya sahiplerdi. Üçüncü çeyrekte BYD, Tesla’nın 435.000 satışına karşılık yaklaşık 432.000 satış gerçekleştirdi.

BYD’nin hızlı yükselişi Çin’in otomotiv pazarındaki hakimiyetinin arttığını da ortaya koydu.
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