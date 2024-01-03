Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür'den bu kez de 'Doğu Anadolu fay hattı' uyarısı /03 Ocak 2024 11:18

Naci Görür'den bu kez de 'Doğu Anadolu fay hattı' uyarısı

Deprem uzmanı Naci Görür, Doğu Anadolu fay hattının her an 7 ve üzeri bir deprem üretebileceği uyarısında bulunarak, "Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır" dedi.

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Deprem uzmanı Naci Görür, 1 Ocak'ta Pülümür’de meydana gelen depremin ardından Doğu Anadolu fay hattına bir kez daha dikkat çekti. Görür, "Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır" dedi.

Yerel yönetimlere depreme dayanıklı dirençli kentler çağrısında bulunan Görür, Maraş merkezli depremlerin ardından bölgede aşırı sıkışma olduğu ve basınç biriktirdiğini vurguladı.

NTV’ye açıklamalarda bulunan Görür, şunları söyledi:

"Tunceli’nin 4 tarafı faylarla çevrili; Ovacık, Malatya, Doğu Anadolu, Nazımiye Fayı var. Nazımiye, Pülümür, Tunceli bu fayların arasında... Kuzey Anadolu Fayı’nın Erzincan ile Bingöl-Karlıova arasında en son deprem 1784'te… Yedisu Fayı, her 250 senede bir deprem üretir.

Fayın tekerrür periyodu dolmuş, hem de 6 Şubat depremleri bu fayların uç kesimlerine stres transfer etmiş olabilir. Stres transferi nedeniyle bu faylarda oluşabilecek depremi öne çekmiş olabilir. Onun için endişe ediyoruz.”
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