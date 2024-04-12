TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından sezon sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini açıkladı.





TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.





Süper Lig'in 32'nci haftasındaki MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmalarında yabancı video yardımcı hakemi görev alacak.











TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.





Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.



