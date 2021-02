The Guardian: Türkiye'nin gençleri Erdoğan'a karşı tavır alıyor

Britanya'nın önde gelen gazetelerinden The Guardian'da yer alan konuyla ilgili haberde, "Türkiye'nin gençleri Erdoğan'a karşı tavır alıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.







The Guardian'ın Türkiye muhabiri Bethan McKernan tarafından kaleme alınan haberde, rektör atamasının "Türkiye'nin kırgın ve iş bulmakta zorlanan gençlerinin düş kırıklıklarını dışarı vurması için beklenmeyen bir katalizör haline geldiği" ifadeleri yer aldı.





Gazete, Bulu'nun geçmişte AKP'de de görev aldığına dikkat çekti.





The Guardian'a konuşan Boğaziçi öğrencisi Behrem Evlice, "Şu an çok kızgınız. Sadece Boğaziçi öğrencileri değil, Türkiye'nin her yerindeki öğrenci ve gençler kızgın. Devlet bize polis ve şiddetle saldırdı. Bizim sadece üniversitemizin nasıl yönetildiği konusunda söz hakkımız olsun istiyoruz, onlar ise bizi etiketlemeye çalışıyor. Sonuçta ülkede bir ekonomik kriz var ve oy kaybedeceklerini biliyorlar. Sadece halkı bölmeye çalışıyorlar" dedi.





McKernan, yaşlı nüfusun büyük bölümünün "yol ve hastane yaptığı, işçi sınıfı için yaşam standartını yükselttiği için" minnettar olsa da Z jenerasyonunun hayatları boyunca Erdoğan ve AKP hükûmetleri dışında yönetim görmediğine dikkat çekti. Muhabir, Z jenerasyonunun iktidara yeni bir sınav oluşturduğunu ifade etti.