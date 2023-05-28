Samanyolu Haber /Dünya / The Guardian verilerle paylaştı: Muhalif seçmen sandığa gitmedi /28 Mayıs 2023 22:42

The Guardian verilerle paylaştı: Muhalif seçmen sandığa gitmedi

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, muhalif seçmenin ikinci turda sandığa gitmediğine dikkat çekti.

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Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan zaferini ilan ederken, İngiliz The Guardian gazetesi dikkat çekici bir detaya vurgu yaptı…

Gazete, “Muhalefetin yoğun olduğu bölgelerde sandığa gitme oranı düşüktü” başlığını kullandı. Haberde, “Sandığı gitme oranı genel olarak düşüktü fakat sandığa gitme oranı ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu’nun büyük destek almayı umut ettiği büyük şehirlerde ve Kürt nüfusunun yoğun olduğu güneydoğuda daha da düşük oldu. Erdoğan’ın kazandığı bölgelerde dramatik bir düşüş olmadı” denildi.

The Guardian, Anadolu Ajansı’nın paylaştığı verilerle de sandığa gitme oranının nasıl düştüğünü okurlarına duyurdu:

İstanbul:

    İlk tur: 90.5%
    İkinci tur: 87.2%

İzmir:

    İlk tur: 90.2%
    İkinci tur: 87.19%

Ankara:

    İlk tur: 91.2%
    İkinci tur: 87.9%

Diyarbakır:

    İlk tur: 81.7%
    İkinci tur: 75.9%

Ağrı:

    İlk tur: 72.8%
    İkinci tur: 65.8%

Mardin:

    İlk tur: 82.7%
    İkinci tur: 78.7%

Van:

    İlk tur: 78.6%
    İkinci tur: 72.2%

Siirt:

    İlk tur: 83.3%
    İkinci tur: 78.6%
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