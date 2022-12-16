Samanyolu Haber /Dünya / Thodex davasından karar çıkmadı /16 Aralık 2022 18:32

Thodex davasından karar çıkmadı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 20 Aralık’a ertelendi.

SHABER3.COM

Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in temyiz mahkemesindeki duruşması, 20 Aralık’a ertelendi.

Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları, duruşmanın sağlık raporu sunan Özer'in savunma avukatının duruşmada bulunmaması nedeniyle 20 Aralık'a ertelendiğini doğruladı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık’ta kararı temyize götürmüştü.

30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.???????
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