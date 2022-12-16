Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan, göçmenlere karşı çiti sınır boyunca uzatıp, özel polis görevlendirecek /16 Aralık 2022 18:15

Yunanistan, göçmenlere karşı çiti sınır boyunca uzatıp, özel polis görevlendirecek

Yunanistan, Türkiye sınırındaki Evros (Meriç) bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendirecek.

SHABER3.COM

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, meclisteki 2023 bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Meriç bölgesinde düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla örülen çitlerin sınır boyunca uzatılacağını, elektronik gözetleme sistemlerinin güncelleneceğini ve 250 yeni sınır polisinin görevlendirileceğini söyledi.

Bakanlık olarak önceliklerinin yasa dışı geçişlerin engellenmesi olduğunu aktaran Theodorikakos, 2022 yılında 250 bin yasa dışı geçişin engellendiğini, 1200 insan kaçakçısının yakalandığını bildirdi.

Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021’de tamamlanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan, göçmenlere karşı çiti sınır boyunca uzatıp,... Sonraki Haber >>

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı

Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı

Davutoğlu: 1998'de hangi değerler için Saraçhane'deysem, bugün de aynı değerler için buradayım

Davutoğlu: 1998'de hangi değerler için Saraçhane'deysem, bugün de aynı değerler için buradayım

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de büyük bir kalabalık toplandı

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de büyük bir kalabalık toplandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:27:39