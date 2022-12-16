Kulisler bu kareyle hareketlendi: Nebati gidici mi?

Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni’ne bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte sürpriz bir isim katıldı.







2007-2018 yılları arasında AKP hükümetlerinde ekonomi ile ilgili bakanlık görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek, bugün törende Erdoğan’ın yanında yer aldı.





İkilinin bir arada fotoğraf vermesi ‘Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçecek’ sorularına neden oldu.





Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sonrasında kabinede ve AKP’de görev almamıştı.





ABD merkezli banka Merrill Lynch’te Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanı olarak görev yaparken istifa edip 2007’de AKP’den milletvekili ve sonrasında Hazine’den Sorumlu Devlet Bakanı olan Mehmet Şimşek, Temmuz 2018’e kadar AKP hükümetlerinde Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.







NEBATİ ERDOĞAN’IN YANINA DEĞİL BAYKAR’A GİTTİ



Öte yandan, Silivri’deki törende yer almayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ı ziyaret etti.





Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün, ülkemizin savunma sanayiindeki büyük bir kazanımı olan ve yerinde görme imkanı bulduğum Kızılelma Türkiye Yüzyılı’na çok yakıştı” ifadelerine yer verdi.





Nebati paylaşımda ayrıca, Baykar’ın patronları Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ile fotoğraflara yer verdi.







