Samanyolu Haber /Gündem / Kulisler bu kareyle hareketlendi: Nebati gidici mi? /16 Aralık 2022 17:49

Kulisler bu kareyle hareketlendi: Nebati gidici mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP iktidarları döneminde Maliye Bakanlığı ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek ile buluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İstanbul'da olmasına rağmen, Erdoğan'ın katıldığı tören yerine, Baykar'a gitmesi dikkat çekti. Kulislerde Bakan Nebati'nin görevden alınacağı iddiaları yeniden konuşulmaya başlandı.

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Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni’ne bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte sürpriz bir isim katıldı.

2007-2018 yılları arasında AKP hükümetlerinde ekonomi ile ilgili bakanlık görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek, bugün törende Erdoğan’ın yanında yer aldı.

İkilinin bir arada fotoğraf vermesi ‘Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçecek’ sorularına neden oldu.

Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sonrasında kabinede ve AKP’de görev almamıştı.

ABD merkezli banka Merrill Lynch’te Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanı olarak görev yaparken istifa edip 2007’de AKP’den milletvekili ve sonrasında Hazine’den Sorumlu Devlet Bakanı olan Mehmet Şimşek, Temmuz 2018’e kadar AKP hükümetlerinde Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

NEBATİ ERDOĞAN’IN YANINA DEĞİL BAYKAR’A GİTTİ
Öte yandan, Silivri’deki törende yer almayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ı ziyaret etti.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün, ülkemizin savunma sanayiindeki büyük bir kazanımı olan ve yerinde görme imkanı bulduğum Kızılelma Türkiye Yüzyılı’na çok yakıştı” ifadelerine yer verdi.

Nebati paylaşımda ayrıca, Baykar’ın patronları Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ile fotoğraflara yer verdi.


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