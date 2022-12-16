Samanyolu Haber /Gündem / Yeni kopya skandalı: 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi /16 Aralık 2022 17:22

Yeni kopya skandalı: 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi

Kopya skandallarına bir yenisi daha eklendi. Açık lise sınavında kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

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Açıköğretim Lisesi (AÖL) birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlamıştı. 11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.

NTV'nin haberine göre, bunun üzerine sınav hareketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.

Sınavlara yalnızca öğrenim çağı dışında olanlar girebilecek.
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