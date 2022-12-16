Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Erdoğan 'İmamoğlu kararı' için konuştu, gazeteciler 'rica' üzerine yayınlamadı /16 Aralık 2022 17:07

İddia: Erdoğan 'İmamoğlu kararı' için konuştu, gazeteciler 'rica' üzerine yayınlamadı

Gazeteci Nevşin Mengü, önceki gün Türkmenistan'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının sorulduğunu, ancak daha sonra "rica" üzerine gazetecilerin bu soru ve yanıtı çıkardığını iddia etti.

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Mahkemenin İmamoğlu kararı gündemdeki yerini korurken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Türkmenistan'dan dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.  Erdoğan'a iç ve dış politika hakkında pek çok soru sorulurken; İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla verilen hapis cezasının sorulmaması dikkat çekmişti. 

"GAZETECİ ARKADAŞLARIMIZDAN TEK TEK RİCA EDİLMİŞ..."
YouTube'da yaptığı yayında konuyla ilgili kendisine bilgi geldiğini aktaran gazeteci Nevşin Mengü dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Mengü, şu ifadeleri kullandı:

"Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gazetecilere uçakta röportaj vermişti. Ben de röportajı gördüm, tamamını okudum. Hayret etmiştim. 'Ya hayret Ekrem İmamoğlu’na gelen yasak kararıyla ilgili hiçbir soru sorulmamış' ilginç diye. Şimdi başka bir haber geldi. Gazeteci arkadaşlarımız teyit de etmişler, haberleştik onlarla. Aslında bu soru sorulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçakta. Erdoğan da bir cevap vermiş. Ne cevap vermiş bilmiyorum ama daha sonra gazeteci arkadaşlarımızdan tek tek rica edilmiş. Lütfen bu soruyu ve cevabını çıkarın diye. Birbirinden enteresan işler..." 

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